Рекордная вспышка среди скота произошла на фермах

В Великобритании зафиксирована самая масштабная за всю историю вспышка болезни синего языка на фермах. Об этом сообщает The Guardian.

С начала сезона, который продлится с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027-го, зарегистрировано 2 201 случай заболевания. Из них 1 103 пришлись на сентябрь. Это больше, чем за три предыдущих сезона вместе взятых.

Вирус передается через укусы мошек и вызывает лихорадку, язвы и хромоту. В тяжелых случаях животное может погибнуть. Болезнь не опасна для людей и не влияет на безопасность продуктов.

Ученые связывают распространение вируса с климатическим кризисом. Более высокие температуры способствуют росту числа случаев в северных регионах.

Этим летом болезнь впервые обнаружили в Шотландии. Фермеры могут вакцинировать скот, но испытывают трудности с доступом к вакцинам, уточняет издание.

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