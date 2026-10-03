Резкое ухудшение погодных условий привело к смертельной аварии в российском регионе

Смертельная авария произошла утром 3 октября в поселке Черемухово под Североуральском в Свердловской области. 35-летний водитель внедорожника Mitsubishi Pajero выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел в ливневую канализацию. Мужчина погиб на месте ДТП.

Два пассажира, находившиеся в салоне, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что никто из участников происшествия не был пристегнут ремнями безопасности.

Установлено, что погибший являлся местным жителем. В 2025 году он был лишен права управления транспортными средствами за употребление алкоголя после ДТП, к которому он был причастен, до проведения освидетельствования.

В ведомстве отметили, что резкое ухудшение погоды на дорогах, вероятно, и спровоцировало аварию. В каком состоянии находился водитель в момент ДТП, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы.

По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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