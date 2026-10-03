Россиянин решил прогуляться по городу в полицейской форме и был задержан

На Сахалине мужчина переоделся в форму полицейского и был задержан

В Корсакове (Сахалинская область) 27-летний местный житель привлечен к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции. Об этом сообщает региональное УМВД.

Правонарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей, куда очевидцы выложили видеозаписи. На кадрах мужчина в экипировке инспектора ДПС прогуливался по улицам города, заходил в торговые центры и вел себя вызывающе.

Полицейские установили личность лжеполицейского и задержали его. В отделе мужчина пояснил, что купил форму дорожно-патрульной службы в магазине Южно-Сахалинска около двух лет назад и переоделся ради развлечения.

Задержанный полностью признал вину и принес извинения жителям региона. Спецодежда изъята в качестве вещественного доказательства.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает штраф до 1500 рублей.

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