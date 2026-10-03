Россиянка задушила новорожденного ребенка в аэропорту и умерла

В Шереметьево женщина задушила новорожденного ребенка и скончалась сама

В аэропорту Шереметьево произошла трагедия: женщина задушила своего новорожденного ребенка, а вскоре скончалась сама. Об этом сообщает «База».

По информации телеграм-канала, по прибытию в аэропорт у 30-летней женщины начались родовые схватки, и она направилась в уборную в зоне прилета терминала С.

В туалетной кабинке она родила, перерезала пуповину, однако затем, по предварительным данным, задушила малыша, засунув ему в рот туалетную бумагу.

Через короткое время после этого женщина также умерла.

Других подробностей случившегося пока нет.

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