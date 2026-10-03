Россиянку удерживают в иммиграционной тюрьме США

Гражданка России уже на протяжении двух месяцев находится в иммиграционной тюрьме на территории Соединенных Штатов. Сотрудники американской службы ICE задержали женщину 19 августа в аэропорту Финикса, предъявив обвинения в нелегальном нахождении в стране.

С указанного момента россиянка содержится в центре для мигрантов, расположенном в Аризоне, сообщает телеграм-канал "SHOT". При этом, как отмечается, у женщины имеется нерассмотренное прошение об иммиграции, а также действующее разрешение на трудовую деятельность.

В начале сентября судебная инстанция постановила, что женщина может быть освобождена под залог, размер которого составляет 90 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 7,5 миллиона рублей. Однако ни сама задержанная, ни её родственники такими средствами не располагают.

На протяжении почти десяти лет россиянка проживает в США вместе с супругом и двумя сыновьями. Во Флориде женщина владеет собственным делом — бутиком, специализирующимся на продаже женской одежды.

Читайте также: Полуторагодовалый малыш отравился препаратом для похудения

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX