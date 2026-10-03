Российский пенсионер за рулем иномарки сбил 14-летнюю школьницу

В Приозерском районе Ленинградской области 71-летний водитель автомобиля Nissan Almera сбил 14-летнюю школьницу. Авария произошла днем 2 октября на 659-м километре автодороги Ушково — Гравийное. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Девочка, ученица восьмого класса, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда она получила множественные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.
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