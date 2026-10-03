Российский подросток выстрелил в лицо 12-летнему мальчику

В Санкт-Петербурге подростку пробили щеку насквозь из пневматического пистолета. Нападение произошло вечером 2 октября на 7-й линии Васильевского острова.

Как рассказала 78.ru мать пострадавшего Ольга, ее сын вместе с другом столкнулся с компанией сверстников. Один из них, по словам женщины, ради шутки открыл стрельбу: сначала целился по ногам подростков, а затем начал стрелять в людей.

Пуля пробила мальчику щеку на вылет. По словам нейрохирурга, извлекавшего пулю, подростку «очень сильно повезло» — траектория могла задеть глаз или горло. Кроме того, пострадали еще двое подростков (им попали в руку и ногу).

Мать пострадавшего уточнила, что стрелявший ранее учился с ее сыном в одной школе. По словам Ольги, администрация учебного заведения характеризует его как «проблемного», на него было подано как минимум 19 заявлений в полицию.

Женщина подчеркнула, что школа не покрывала ученика, а, напротив, помогала в установлении его личности.

Заявление в полицию уже подано. По словам женщины, после случившегося у ребенка наблюдается выраженная психологическая реакция: мальчик плачет, боится и говорит, что стрелок может с ним расправиться.

В Следственный комитет мать пострадавшего пока не обращалась.

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