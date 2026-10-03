Сделан страшный прогноз о смертях из-за самого сильного Супер-Эль-Ниньо

Ученые утверждают, что самый сильный за всю историю наблюдений климатический феномен Эль-Ниньо может убить до 451 000 человек за шесть месяцев. Согласно пугающему прогнозу Лаборатории климатического воздействия, аномалия теплой погоды может привести к 451 000 смертей, связанных с чрезмерной жарой, к февралю 2027 года. Согласно статье, составленной учеными из Чикагского университета, Супер-Эль-Ниньо “приведет к тому, что чрезвычайно жарких дней будет на 44% больше, чем мы ожидали бы в обычный год”. Апокалиптический феномен уже привел к повышению температуры поверхности моря до 3,07°C, что является рекордом, установленным Эль-Ниньо в 2015-2016 гг., и ученые прогнозируют, что это может стать самым жарким событием за 1000 лет. Исследователи предполагают, что последствия будут апокалиптическими. Из более чем 400 000 прогнозируемых смертей в период с июня по февраль, 239 000, по прогнозам, произойдут в ближайшие шесть месяцев. Однако исследователи утверждают, что число жертв может быть еще выше, основываясь на прогнозах о том, что Эль-Ниньо продержится до весны, а остаточные последствия, такие как сверхъестественно высокие температуры и смертельные случаи, связанные с жарой, сохранятся до следующего лета.