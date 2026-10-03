Сестра пришла проведать брата и нашла его убитым в собственной таверне

SABC: убийцы владельца таверны забрали деньги и уехали на его авто в ЮАР

Полиция Южно-Африканской Республики разыскивает подозреваемых в убийстве 53-летнего владельца таверны в провинции Лимпопо. Мужчину обнаружила его сестра, которая пришла проверить брата и увидела открытые помещения на территории заведения.

По данным полиции, сестра владельца таверны обратила внимание, что двери гаража и служебного помещения открыты. Внутри она обнаружила брата лежащим лицом вниз в луже крови, пишет SABC.

Прибывшие на место сотрудники установили, что мужчина получил тяжелую травму головы. По предварительной версии следствия, нападавшие ударили его острым предметом. Спасти владельца заведения не удалось.

После нападения из таверны пропала неустановленная сумма денег. Кроме того, преступники забрали принадлежавший погибшему белый пикап и скрылись.

Полиция возбудила дело об убийстве и ограблении и начала поиски нападавших. Сколько человек участвовало в преступлении, были ли они знакомы с владельцем таверны и каким образом проникли внутрь, в первоначальном сообщении не уточняется.

Правоохранители устанавливают маршрут угнанного пикапа и разыскивают людей, которые могли видеть автомобиль после преступления. Подозреваемые пока не задержаны. Мотив, помимо предполагаемого ограбления, официально не установлен.

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