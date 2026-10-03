Шестилетняя девочка пыталась спасти мать после нападения отца с ножом

Присяжные в Калифорнии признали Виктора Фариаса-младшего виновным в убийстве первой степени 30-летней Йоланды Рохо, матери его детей. Нападение произошло в доме женщины в Бейкерсфилде на глазах у двух дочерей, которым на тот момент было четыре и шесть лет.

По материалам дела, вечером 25 марта полиция получила вызов в жилой комплекс Shadow Ridge Apartments. Следствие установило, что Фариас напал на Рохо с кухонным ножом. На теле женщины обнаружили 23 колотые раны и десятки других повреждений острым предметом.

Во время процесса судебный патологоанатом также сообщил о множественных ранениях, в том числе о повреждении шеи с перерезанной сонной артерией. Такая травма сама по себе была смертельной.

Ключевыми доказательствами стали показания детей, записи камер наблюдения и результаты криминалистических исследований. Старшая дочь рассказала полицейским, что видела нападение отца на мать.

По данным прокуратуры округа Керн, шестилетняя девочка попыталась воспользоваться окровавленным телефоном матери, чтобы позвать на помощь, однако отец выхватил аппарат. Позднее обе сестры добрались до соседей, откуда был сделан вызов в службу спасения.

Камеры наблюдения также зафиксировали мужчину, покидавшего место происшествия. По материалам суда, на одной его руке была видна кровь, а в другой находился нож. Затем он уехал на черном автомобиле.

Через несколько часов автомобиль обнаружили после ДТП возле Техачапи. Фариаса задержали неподалеку.

Защита в ходе процесса оспаривала версию обвинения. После рассмотрения доказательств присяжные признали Фариаса виновным в умышленном убийстве первой степени.

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