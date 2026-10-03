Драками, стрельбой и ранением подростка закончился школьный матч по футболу

ClickOrlando: подростка ранили после массовых драк у школы во Флориде

Несовершеннолетний получил огнестрельное ранение после серии драк, начавшихся у школы во Флориде после матча по американскому футболу. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел вечером 2 октября возле Ocoee High School в городе Окои. В этот день на школьном стадионе встречались команды Ocoee и Jones. Матч завершился победой Jones со счетом 15:6.

После окончания игры на парковке школы начались несколько драк. Полиция Окои получила сообщения о конфликтах и направила к учебному заведению сотрудников.

Около 21:24 по местному времени стало известно о стрельбе. По данным полиции, несовершеннолетний получил ранение в нижнюю часть тела. Его доставили в местную больницу с травмами, которые не представляли угрозы для жизни. О других пострадавших правоохранительные органы не сообщали.

Полицейские оставались возле Ocoee High School до позднего вечера и осматривали место происшествия, пока родители и зрители покидали территорию школы.

Возраст раненого подростка не раскрывается. Также пока неизвестно, участвовал ли он в начавшихся после матча драках и что непосредственно предшествовало стрельбе.

Полиция не называла подозреваемых и не сообщала о задержаниях. Данные о том, кто открыл огонь и было ли обнаружено оружие, также пока не опубликованы.

Расследование продолжается. В полиции заявили, что дополнительная информация будет обнародована по мере ее появления.

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