Скандал в сборной Португалии: тренера обвинили в предательстве

Бывший защитник итальянского «Ювентуса» Мехди Бенатиа обвинил тренера сборной Португалии Жорже Жезуса в предательстве из-за скандала с Криштиану Роналду, передает Canal+. По его словам, имели место ложь и предательство со стороны тренера.

Бенатиа предположил, что тренер сборной мог воспользоваться своими отношениями с Роналду в «Аль-Насре», чтобы получить работу. При этом он оговорился, что точной информации у него нет.

До этого в СМИ появлялась информация о конфликте Роналду с тренером из-за недопуска футболиста на матч Лиги наций с Норвегией. Глава федерации футбола Португалии тогда провел экстренные переговоры, и конфликт был улажен.

Однако на пресс-конференции перед игрой с Данией тренер допустил, что Роналду может пропустить и этот матч. Это вновь подогрело обсуждение ситуации вокруг форварда.

На счету 41-летнего Роналду остаются два мировых рекорда, связанных со сборной. Он лучший бомбардир в истории национальных команд с 146 мячами и рекордсмен по числу сыгранных матчей — 234.

Жорже Жезус возглавил сборную Португалии после работы в клубах Саудовской Аравии, где тренировал в том числе «Аль-Наср». Роналду выступает за этот клуб с 2023 года.

Роналду остается капитаном и ключевым игроком сборной, несмотря на возраст. Любые решения тренера по его участию в матчах вызывают повышенное внимание в Португалии и за ее пределами.

В Федерации футбола Португалии определились, что делать с Роналду.

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