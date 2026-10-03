След мошеннического центра в Лаосе привел к фигуранту дела об убийстве

Мошенников из Лаоса проверяют на связь с организатором убийства в Японии

Японская полиция проверяет возможную связь участников мошеннической группы, действовавшей из Лаоса, с 48-летним Кадзухико Масудой. Его разыскивают как предполагаемого организатора резонансного ограбления с убийством в префектуре Тотиги.

Всего задержаны девять граждан Японии в возрасте от 23 до 64 лет. Их доставляли на родину поэтапно после задержания в Лаосе в июне.

Среди фигурантов 41-летняя Саяка Абэ, а также 27-летний Юто Гусикэн и 49-летний Такахито Кондо. По данным следствия, группа могла использовать помещения в Лаосе как центр телефонного и сетевого мошенничества.

Абэ и других задержанных подозревают в попытке обмануть 67-летнего жителя префектуры Фукусима. По версии полиции, злоумышленники связались с мужчиной по видеосвязи через социальную сеть и пытались убедить его перевести деньги.

Новый поворот расследование получило после проверки связей задержанных. По данным японских СМИ со ссылкой на источники в следствии, некоторые из них могли быть лично знакомы с Кадзухико Масудой.

Масуда разыскивается по делу о нападении 14 мая в городе Каминокава префектуры Тотиги. Тогда группа проникла в дом 69-летней Эйко Томиямы. Женщина погибла, двое ее взрослых сыновей получили ранения.

Следствие считает, что непосредственными участниками нападения были несколько подростков, а их действиями дистанционно руководили другие фигуранты. По делу уже были задержаны несколько человек, включая супружескую пару.

Самого Масуду полиция рассматривает как предполагаемого организатора преступления. По версии следствия, он мог через защищенные средства связи предложить одному из посредников крупное вознаграждение и поручить собрать исполнителей для нападения.

Через несколько дней после преступления Масуда покинул Японию через аэропорт Нарита и вылетел в Китай. Позднее полиция предположила, что он перебрался в одну из стран Юго-Восточной Азии.

В конце мая Масуду объявили в розыск, а затем по запросу японской стороны его включили в международный список разыскиваемых. Власти также потребовали вернуть японский паспорт.

Теперь полиция Тотиги намерена выяснить, каким образом Масуда мог быть связан с задержанными участниками мошеннической группы в Лаосе и поддерживал ли он с ними контакты после бегства из Японии.

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