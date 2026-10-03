Смертельное ДТП случилось в Пятигорске

В Пятигорске Ставропольского края водитель автомобиля «Лада Приора» погиб после наезда на дерево. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 2 октября около 22:30 мск на улице Сергеева. Предварительно, мужчина не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой. Проверка покажет, был ли он трезв.

В ведомстве добавили, что погибший за последние два года пять раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Четыре раза — за превышение скорости.

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