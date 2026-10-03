СМИ узнали подробности о пилоте, напавшем на коллегу на рейсе Flydubai

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что власти Омана ещё ранее запретили полёты пилоту Flydubai, который напал на своего коллегу во время рейса, объяснив это опасениями по поводу его радикальных идеологических взглядов.

Речь идёт о втором пилоте, который нанёс ножевое ранение капитану и заставил самолёт рейса 1073 из Дубая в Тель-Авив стремительно пикировать к земле, после чего лайнер подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

По данным источников, этот пилот, являющийся гражданином Омана, несмотря на действовавший запрет, всё же был принят на работу в Flydubai. При этом издание не уточняет, делился ли Оман своими опасениями с другими странами или авиакомпаниями и о каких именно радикальных взглядах пилота шла речь.

Ранее сообщалось, что Израиль расследует, кто мог управлять пилотом рейса Flydubai.