СМИ: в Австралии автомобиль въехал в толпу людей

В австралийском Ньюкасле машина врезалась в толпу, есть пострадавшие

В австралийском городе Ньюкасле произошел инцидент, в результате которого автомобиль наехал на группу людей. По информации австралийского новостного портала 9News, в результате происшествия травмы получили как минимум девять человек, в числе которых оказался один ребенок.

Согласно сообщению портала, двое из пострадавших получили тяжелые травмы. Состояние еще двоих человек, включая несовершеннолетнего, оценивается медиками как критическое.

На текущий момент другие детали произошедшего не раскрываются. Отмечается, что информация о задержании водителя в официальных сообщениях не приводится.

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