Снаряд попал в нефтяной танкер в Ормузском проливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщает, что нефтяной танкер в Ормузском проливе подал сигнал о попадании снаряда в борт судна, при этом экипаж находится в безопасности.

По данным публикации на сайте управления, UKMTO получило сообщение об инциденте в четырёх морских милях, то есть примерно в 7,4 километра, к востоку от Омана, и капитан нефтяного танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт, тогда как все члены экипажа не пострадали.

Отмечается, что ведётся расследование инцидента, а UKMTO рекомендует судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Напомним, что ранее Управление морских торговых операций Великобритании уже сообщало, что в Ормузском проливе танкер был поражён неизвестным снарядом, в результате чего на борту произошёл небольшой пожар и отключение электричества.