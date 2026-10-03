Соседи по коммуналке ограбили россиянина, стащив инструменты и украшения

В Петербурге семейную пару задержали после кражи из коммунальной квартиры. Сумма ущерба составила 607 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию обратился 61-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные проникли в его жилище через окно, после чего из квартиры пропали электроинструменты и ювелирные украшения.
Вечером того же дня сотрудниками районного уголовного розыска у дома № 22 по Пражской улице были задержаны соседи потерпевшего: 32-летний неработающий мужчина и его 39-летняя супруга. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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