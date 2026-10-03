Соседка украла из квартиры деньги, паспорт и крабовый салат

Женщина украла крабовый салат и кошелек из квартиры соседки в Красноярске

Жительница Красноярска предстала перед судом за кражу денег, документов и продуктов из квартиры соседки. Об этом пишет управление МВД России по Красноярскому краю в мессенджере MAX.

В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что из ее квартиры пропали сумка с кошельком и паспортом, а также продукты общей стоимостью 5 500 рублей. По ее словам, она закрывала дверь, когда уходила, а на следующий день, вернувшись домой, обнаружила ее открытой.

Полицейские осмотрели жилище потерпевшей и обнаружили некоторые похищенные вещи под окнами. Позднее они выяснили, что в квартиру проникла ранее не судимая соседка женщины 1990 года рождения. Она и похитила сумку, в которой были крупы, кошелек со скидочными картами и паспорт, а из холодильника украла контейнер с крабовым салатом, трехлитровую банку с засоленной рыбой и замороженное мясо.

Ночью злоумышленница услышала крики соседки о том, что ее обокрали. Она испугалась и выбросила в окно мясо, банку с рыбой и контейнер с салатом.

Кроме того, женщина оказалась замешана в незаконном обороте запрещенных веществ.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока продолжительностью 3 года.

Ранее сосед взял телефон у ребенка и оформил кредиты на его мать.

Также сосед украл самокат из подъезда и пропил деньги в Оренбурге.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX