Ссора за столом закончилась уголовным делом

Житель Саратовской области ранил знакомого ножом во время застолья

В Балаково Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения, полученного местным жителем в ходе бытового конфликта.

Инцидент произошел во время совместного застолья. 36-летний житель Балаково, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение своему 39-летнему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба МВД Саратовской области.

Медицинские работники диагностировали у пострадавшего колото-резаную рану левой половины грудной клетки. Полученная травма квалифицирована как легкий вред здоровью.

Дознанием МУ МВД России «Балаковское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции участковым уполномоченным. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что мошенники используют новый способ обмана автовладельцев. Схема строится на полном отсутствии личного контакта между «владельцем» и потенциальной жертвой. Злоумышленники все чаще используют объявления, домовые чаты и мессенджеры для дистанционного предложения гражданам.

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