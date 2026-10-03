Стало известно о происшествии с танкером и буксиром на Волге

Танкер и буксир с баржей сели на мель в Нижегородской области

В Нижегородской области на реке Волге вблизи Городецкого гидроузла сели на мель танкер «Константиновск» и буксир №1213 с баржей. Инцидент произошел в ночь на 3 октября на 861-м и 862-м километрах реки.

По сообщению Приволжской транспортной прокуратуры, пострадавших в результате происшествия нет, разливов нефтепродуктов не зафиксировано.

В результате посадки на мель танкера «Константиновск» перекрыт судовой ход. Движение судов на данном участке сейчас отсутствует. Организованы работы по снятию техники с мели.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности движения внутреннего водного транспорта.

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