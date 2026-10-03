Стало известно, сколько "воров в законе" задержали за сутки в соседней с Россией стране

В Грузии задержали за сутки 80 человек, устраивавших "воровские разборки"

В Грузии по итогам масштабной спецоперации за сутки задержали 80 человек, имеющих связи с «воровским миром». Об этом на брифинге сообщил директор центрального управления уголовной полиции Давид Кикнадзе.

По его словам, операция проходила в Тбилиси и регионах на основании оперативных данных и с разрешения суда. Еще 14 лицам обвинение будет предъявлено в пенитенциарных учреждениях, где они уже отбывают тюремные сроки.

Расследованием установлено, что задержанные лица находились в контакте с так называемыми "ворами в законе", находящимися за рубежом, и с их ведома устраивали "воровские разборки", решая финансовые споры отдельных граждан.

Они угрожали гражданам физической расправой и смертью, если те отказывались от наложенных ими обязательств или нарушения срока выплат.

В результате обысков в домах задержанных были изъяты крупные суммы денег, огнестрельное оружие и наркотики. Согласно УК Грузии, фигурантам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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