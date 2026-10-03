Стрельба у кампуса в Лос-Анджелесе: 2 погибли, десятки в наручниках.

KABC: в торговом центре рядом с университетом в Лос-Анджелесе произошла стрельба

В торговом комплексе рядом с университетом в Лос-Анджелесе произошла стрельба, сообщает телеканал KABC со ссылкой на полицию. По меньшей мере два человека погибли.

Сотрудники полиции отреагировали на сообщения о вечеринке после 23:00 по местному времени. Прибыв на место, они услышали выстрелы.

Информацию о раненых и о задержании подозреваемых полиция не раскрыла. О мотивах и обстоятельствах стрельбы также не сообщается.

По данным канала, десятки людей в наручниках выстроились в ряд, пока полиция проводила расследование. Вероятно, этих людей вывели из бара в торговом комплексе.

О том, были ли предъявлены кому-либо обвинения, не уточняется. Другие детали происшествия не приводятся.

Инцидент произошел недалеко от Университета штата Калифорния в Нортридже. Кампус и прилегающие торговые объекты находятся в густонаселенном районе долины Сан-Фернандо.

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