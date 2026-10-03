Супруги из Донецка рассказали об атаке беспилотника ВСУ на их дом

БПЛА ВСУ врезался прямо в крышу над спальней супругов из Донецка

Супруги Николай и Галина Шулипа рассказали ИС «Вести» о том, как пережили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Донецке.

В час ночи, когда супруги и их сын спали, беспилотник врезался прямо в крышу над их спальней. После этого произошло возгорание. Люди оказались под обломками.

«Еле повылазили. Обломками все завалено: мебель, куча всего. Жена ногу перебила, осколки у нее. В больнице повытаскивали большие, а маленькие, сказали, трогать не будут», — рассказывает Николай.

В больнице у Галины диагностировали открытый перелом и провели операцию.

Атака БПЛА ВСУ в Киевском районе Донецка произошла в ночь на 3 октября. Пострадали мужчины 1957 и 1986 годов рождения, а также женщина 1959 года рождения.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что количество пострадавших при атаках беспилотников ВСУ, увеличилось до двух.

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