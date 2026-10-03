Свыше 330 медведей ликвидировали охотники в российском регионе

Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам в Бурятии остается сложной. Ежедневно в Бурприроднадзор поступает от 15 до 20 сообщений о появлении хищников. По каждому обращению государственные охотинспекторы совместно с охотниками выезжают на место и обследуют территорию. Всего в этих мероприятиях задействовано 24 бригады, в состав которых входят 81 охотник.

Как отметил начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Денис Крылов, бригады отрабатывают каждое сообщение о выходе, сообщает пресс-служба Бурприроднадзора. При возникновении угрозы жизни и здоровью людей принимается решение о регулировании численности особей. Особое внимание уделяется местностям, где выходы фиксируются неоднократно.

На сегодняшний день отрегулирована 331 особь медведя, представлявшая угрозу для жизни и здоровья людей. За прошедшие сутки бригады обследовали окрестности Улан-Удэ, а также Бичурский, Заиграевский, Кабанский, Прибайкальский, Закаменский, Селенгинский и Баргузинский районы.

Решения о регулировании численности приняты по случаям выходов животных в местности Халзан Закаменского района, вблизи сел Тохой Селенгинского района, Ара-Киреть Бичурского района, Горячинск и Гремячинск Прибайкальского района. В Кабанском районе, где зарегистрировано наибольшее количество выходов, действует 11 таких решений.

Вместе с тем по итогам обследования факты выхода медведя подтверждаются не всегда. Мероприятия по обеспечению безопасности жителей продолжаются. Специалисты рекомендуют воздерживаться от посещения леса и нахождения вблизи лесных массивов, а при вынужденном выезде принимать максимальные меры безопасности.

Читайте также: В российском регионе застрелили медведя, напавшего на собаку

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX