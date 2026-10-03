Тайна двойного убийства 2006 года привела полицию к 35-летнему мужчине

В США мужчину задержали спустя 20 лет после двойного убийства

В американском штате Индиана предъявлены обвинения по делу об убийстве 26-летней Чайны Дикус и ее десятилетнего пасынка Блейка Дикус, совершенном летом 2006 года. Подозреваемым стал 35-летний Майкл Джером Джеймс, которому на момент преступления было 14 лет.

Тела женщины и мальчика обнаружили вечером 24 июля 2006 года в их доме на Aberdeen Drive во Франклине. Домой вернулся отец Блейка Шон Дикус и нашел родственников убитыми. Оба получили ножевые ранения.

Расследование продолжалось почти два десятилетия. Полиция неоднократно возвращалась к материалам дела, проверяла старые улики и новые сведения, появлявшиеся по мере развития криминалистических технологий.

Правоохранительные органы также обращались к населению за информацией. За сведения, которые помогли бы раскрыть убийство, первоначально предлагалось вознаграждение в размере 25 тысяч долларов. Позднее сумму увеличили до 100 тысяч.

Материалы дела в итоге передали большому жюри округа Джонсон. Оно около трех недель изучало доказательства и заслушивало показания. После этого Джеймсу предъявили два обвинения в убийстве и взяли его под стражу.

Какие именно доказательства позволили следствию спустя 20 лет выйти на подозреваемого, прокуратура пока не раскрывает. Заседания большого жюри проходят в закрытом режиме, поэтому содержание представленных ему материалов остается конфиденциальным.

Прокурор округа Джонсон Лэнс Хамнер ранее говорил, что дело Дикус оставалось для него одним из самых значимых нераскрытых преступлений. Убийство произошло еще во время его первого периода работы в прокуратуре.

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