Банда российских подростков держит в страхе жителей города

В Подмосковье подростки нападают на детей, избивают их и снимают все на видео

В подмосковной Балашихе группа подростков держит в страхе местных жителей: они толпой нападают на детей, жестоко избивают их и снимают происходящее на видео для публикации в Сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видео, оказавшемся в распоряжении издания, запечатлено, как несколько подростков ставят двух парней на колени, после чего наносят им удары. Происходящее другие участники компании фиксируют на телефоны.

По словам местной жительницы, подростки собираются толпой, выбирают, кого будут бить, а потом всё это снимают на телефон.

Горожане утверждают, что подобные нападения в Балашихе происходят не впервые.

Жители также считают, что некоторые участники нынешних конфликтов могли быть причастны к массовым избиениям подростков несколько лет назад.

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