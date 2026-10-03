Труп нашли в пруду: мать и дочь из мести заказали убийство россиянки

В Свердловской области мать и дочь заказали убийство женщины за 15 тысяч рублей

В Серове перед судом предстанут заказчицы и исполнители жестокого убийства 26-летней давности. Обвинительное заключение по делу утверждено Серовской городской прокуратурой.

Тело 39-летней Светланы Ситдиковой с признаками насильственной смерти было обнаружено в апреле 2000 года на дне затопленного котлована у металлургического завода. К трупу был привязан фрагмент железобетонной плиты, а руки стянуты проволокой.

По версии следствия, в 1999 году мать и дочь, желая отомстить за убийство своего близкого родственника, наняли киллера. За смерть женщины они заплатили 15 тысяч рублей.

Получив фотографию жертвы, исполнитель выследил ее, познакомился и пригласил в свою квартиру. Там он нанес женщине не менее трех ударов четырехкилограммовой гантелью по затылку, после чего задушил подушкой.

Для подтверждения смерти и сокрытия улик убийца привлек своего знакомого. Мужчины сфотографировали тело, вывезли его на машине к заводу и сбросили в воду.

Заказчицы обвиняются в организации убийства по найму из мотивов личной мести. Первый мужчина — в подстрекательстве и пособничестве, второй — в непосредственном исполнении преступления по тем же статьям.

Все фигуранты дела арестованы, материалы направлены в суд.

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