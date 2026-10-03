Удары по энергетике ДНР обесточили Донецк и Макеевку

Украинские формирования минувшей ночью нанесли удары по энергетическим объектам ДНР. В результате без электричества остались несколько районов Донецка и Макеевки. Об этом сообщил глава правительства республики Андрей Чертков.

По его словам, инфраструктура получила повреждения. Чертков уточнил, что противник в очередной раз атаковал энергообъекты. Других деталей о масштабах разрушений он не привёл.

Энергетики сразу приступили к ликвидации последствий. На ремонт направили дополнительные аварийные бригады. В течение дня планируется подключить как можно больше абонентов и насосное оборудование, чтобы возобновить подачу воды жителям по установленному графику.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения энергоинфраструктуры без света остались часть абонентов в Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Тогда в «Укрэнерго» связывали отключения с повреждением энергетических объектов. Кроме того, российские военные наносили удары по объектам генерации электроэнергии, транспортной и портовой инфраструктуре, использовавшимся в интересах ВСУ.

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