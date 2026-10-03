Устроивший резню в воздухе летчик ранее был заподозрен в экстремизме

В соцсетях обнаружены изображения подозреваемого в совершении террористического акта на рейсе авиакомпании Flydubai. Летчик, подозреваемый в нападении на другого пилота на борту самолета Flydubai, следовавшего рейсом из ОАЭ в Тель-Авив в среду, был уволен с предыдущего места работы в национальной авиакомпании Омана в прошлом году из-за опасений по поводу его экстремистских взглядов, сообщили CNN два источника, знакомых с ситуацией. Утверждается, что речь идет о гражданине Омана по имени Хамам аль-Хаммами. Источник сообщил CNN, что подозреваемый был отстранен от летной подготовки из-за опасений по поводу его радикальных взглядов и получил другую должность в национальной авиакомпании Омана. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подозреваемый, как полагают, прошел “идеологическую обработку радикальными исламистами”. Эти разоблачения вызовут обеспокоенность по поводу важности проверки биографических данных при приеме на работу в авиационную компанию, подчеркивает CNN. Растет число вопросов по поводу того, как гражданину Омана, который не признает Израиль, было разрешено выполнять функции пилота на рейсе в Тель-Авив, несмотря на строгие меры авиационной безопасности Израиля.