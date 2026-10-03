В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Мера принята для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
Ограничения затронули как прибывающие, так и отправляющиеся рейсы. Пассажирам рекомендовано учитывать возможные изменения в расписании.
В Росавиации уточнили, что введенные меры носят временный характер. Решение связано с необходимостью обеспечить безопасность воздушного движения.
Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно. Пассажирам следует следить за актуальными данными о статусе своих рейсов.
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