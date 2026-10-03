В Горловке вновь выросло число гражданских, получивших ранения при атаках украинских БПЛА

Глава Горловки Иван Приходько проинформировал, что количество гражданских, получивших ранения при атаках украинских беспилотников, увеличилось до трёх. Об этом он написал в своём канале на платформе «Макс».

По его данным, число пострадавших мирных жителей возросло. Ранее Приходько сообщал о двух раненых при атаках БПЛА ВСУ в Горловке.

Таким образом, количество пострадавших при ударах дронов по городу достигло трёх. Других подробностей о состоянии раненых мэр не привёл. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что при ударах украинских дронов по рынку в Никитовском районе и торговому объекту в Центрально-Городском районе Горловки погибли две мирные жительницы. Тогда в оперативных службах сообщали об одном погибшем и пяти раненых, позже число жертв выросло до двух.

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