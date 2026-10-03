В Харькове ТЦК и полиция гнались за машиной с ребёнком

В Харькове автомобиль, за которым гнались сотрудники ТЦК вместе с полицией, попал в ДТП. Об этом пишут местные паблики, передаёт канал «Страна UA». Других подробностей о причинах погони и состоянии участников не приводится.

Очевидцы утверждают, что после аварии сотрудники ТЦК уехали с места происшествия. Спустя несколько минут туда прибыла ещё одна полицейская машина, которая также вскоре покинула место. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

По словам свидетелей, при скоплении людей полицейские просили сотрудников ТЦК уехать и спрятать автомобиль. Также сообщается, что в машине, за которой велась погоня, находился ребёнок.

Ранее сообщалось о других инцидентах с участием ТЦК. В Запорожье местные паблики писали о принудительной мобилизации: сотрудники ТЦК вошли в магазин, где произошёл конфликт с девушками, после чего мужчину силой посадили в микроавтобус и увезли. Также на Украине ужесточили правила выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за границей: теперь требуется действующий военно-учётный документ и актуальные данные в системе «Резерв+». Кроме того, британского блогера Сэма Пеппера едва не забрали в ТЦК во время поездки по Украине, но он избежал этого из-за английской речи.

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