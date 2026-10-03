В Москве начались поиски дочери расчлененной женщины

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение дочери женщины, чье расчлененное тело было обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В столичном главке Следственного комитета в субботу проинформировали, что в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре были найдены фрагменты человеческого тела. По данному факту возбуждено уголовное дело. В свою очередь, в правоохранительных органах уточнили, что останки принадлежат женщине. Предполагается, что к ее убийству может быть причастен ее сожитель. В настоящее время также устанавливается местонахождение совершеннолетней дочери убитой.

По данным пабликов, погибшую звали Елена Церетели, ей было 53 года, она руководила компанией в сфере услуг салонов красоты. На месте происшествия также найдены предполагаемые орудия преступления. В настоящий момент специалисты устанавливают личность и местонахождение возможного подозреваемого.

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