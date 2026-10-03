В Никитовском районе Горловки дрон ранил гражданского

В Горловке, расположенной в ДНР, в результате удара украинского беспилотника получил ранение гражданский. Об этом проинформировал глава городского округа Иван Приходько. По его данным, инцидент произошёл в Никитовском районе города.

Приходько в своём канале на платформе «Макс» уточнил, что пострадал мирный житель. Других подробностей о его состоянии или обстоятельствах атаки мэр не привёл. Информация уточняется.

Ранее в Горловке уже фиксировались атаки украинских формирований на гражданские объекты. В частности, при ударах дронов по рынку в Никитовском районе и торговому объекту в Центрально-Городском районе погибли две мирные жительницы. Тогда в оперативных службах сообщали об одном погибшем и пяти раненых, позже число жертв выросло до двух.

Кроме того, сообщалось о ранении мужчины в Киевском районе Донецка в результате атаки украинского дрона. Пострадавшему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Официальной реакции украинской стороны на новые данные о ранении в Горловке не поступало.

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