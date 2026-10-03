В Ормузе на втором нефтяном танкере прогремел взрыв

Tasnim: в Ормузском проливе произошел взрыв еще на одном нефтяном танкере

В Ормузском проливе случился второй за сутки взрыв — на этот раз пострадал ещё один нефтяной танкер, передаёт иранское агентство Tasnim.

По данным издания, судно отключало системы слежения во время входа в пролив, после чего на борту прогремел взрыв. Агентство также указывает, что танкер допустил нарушение правил прохода через Ормузский пролив.

Это уже второй инцидент с нефтяными танкерами в районе Ормуза за субботу. Ранее Tasnim, ссылаясь на британскую Организацию морской торговли, информировало о повреждении другого танкера: судно получило удар «неизвестным снарядом» неподалёку от побережья Омана.

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