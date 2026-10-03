В Подмосковье огнеборцы вывели из задымленного дома 7 человек

Семь жильцов спасены при пожаре в квартире в Люберцах

В Люберцах сотрудники пожарно-спасательной части спасли 7 человек при возгорании в жилом доме на улице Космонавтов. Пожарный расчет получил сигнал тревоги практически сразу после заступления на дежурные сутки.

Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили густой дым, валивший из окна квартиры на втором этаже, сообщает пресс-служба МЧС Московской области. Оценив обстановку, личный состав незамедлительно организовал эвакуацию людей с вышележащих этажей и приступил к тушению очага возгорания.

Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев из опасной зоны было выведено семь человек. Пожар удалось потушить на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет.

Ранее в Махачкале произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадал мужчина. К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось горение в частном жилом доме. Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

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