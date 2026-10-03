В Приморье в результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

Прокуратура Приморского края сообщила в «Максе», что в результате ДТП в регионе один человек погиб и ещё пятеро пострадали. По предварительным данным, вечером 2 октября на 575-м километре автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток водитель Toyota Land Cruiser, следовавший в сторону Владивостока, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mazda, и в результате пассажирка Mazda от полученных травм скончалась на месте.

Водитель и несовершеннолетний пассажир Mazda 2016 года рождения были доставлены в реанимационное отделение Черниговской больницы, а три пассажира Toyota Land Cruiser получили травмы.

Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП находятся на контроле прокуратуры Черниговского района.

Ранее сообщалось, что в российском регионе произошло ДТП с маршрутным автобусом.