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Происшествия 1536

В регионе РФ дрон ВСУ атаковал жилой дом, ранена женщина

В Брянской области при атаке дрона ранена местная жительница

В Брянской области при атаке дрона ранена местная жительница

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук проинформировал об атаке украинского беспилотника на жилой дом в селе Новый Ропск Климовского района. В результате удара местная жительница получила осколочное ранение. Женщину доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Глава региона пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Ковальчук опубликовал сообщение в своём канале на платформе «Макс». Он уточнил, что удар нанесён именно украинским дроном. Других подробностей о состоянии женщины или возможных разрушениях он не привёл.

Ранее в Брянской области уже фиксировались атаки украинских дронов на гражданские объекты. В частности, ночью были повреждены железнодорожные пути на перегоне Тросна — Ржаница во время следования поезда Смоленск — Брянск. Движение приостанавливали, ремонтные бригады РЖД вели восстановление. Также в регионе мужчина получил ранение при ударе дрона по машине, а украинские силы атаковали посёлок Гетманская Буда Климовского района.

Кроме того, Ковальчук сообщал, что за минувшие сутки над территорией Брянской области уничтожили 145 украинских беспилотников самолётного типа

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