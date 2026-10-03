В российском регионе при пожаре погибла маленькая девочка

В Заларинском районе Иркутской области организована прокурорская проверка по факту пожара в жилом доме, унесшего жизнь малолетнего ребенка. Возгорание произошло в доме на улице Трактовой в деревне Тыреть 2-я. В результате происшествия погибла девочка в возрасте одного года и девяти месяцев.

Трехлетний брат погибшей получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Медики продолжают наблюдать за состоянием ребёнка, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Обстоятельства и причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

На место происшествия выезжал прокурор Заларинского района. В рамках надзорных мероприятий ведомство даст оценку соблюдению законодательства в сферах защиты прав несовершеннолетних, семейного благополучия и обеспечения пожарной безопасности. По итогам проверки при наличии достаточных оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Надзорное ведомство проверит законность процессуальных решений, принятых следователями, а также будет следить за ходом и результатами расследования.

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