В российском регионе произошло ДТП с маршрутным автобусом

В Приморье три человека пострадали в ДТП с автобусом

Управление МВД России по Приморскому краю сообщило в «Максе», что ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло на автодороге Шкотово - Партизанск, и травмы получили три человека.

По данным ведомства, на 80-м километре трассы зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и автомобиля Suzuki Jimny, и, по предварительной информации, водитель Suzuki выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека - водитель и пассажир легкового автомобиля, а также пассажир автобуса, и всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В МВД отметили, что сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд транспорта на этом участке автодороги и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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