В российском регионе застрелили медведя, напавшего на собаку

На окраине города Могоча был застрелен медведь, который ранее напал на собаку. Информацию об инциденте подтвердил исполняющий обязанности главы Могочинского округа Анатолий Чижов.

По его словам, хищник появлялся в этом районе дважды, сообщают местные СМИ. Утром он вышел в районе аэродрома и взлетной полосы, где напал на собаку, прикопал ее и скрылся. Полиция и охотоведы предположили, что зверь вернется за добычей.

Вечером медведь действительно пришел на то же место, где и был застрелен. Отмечается, что жилых домов поблизости нет — это окраина города, где располагаются небольшие организации и базы. Но ранее медведь ходил рядом с домами в районе улиц Малокрестьянской и Подхозной. Тогда на место выезжали сотрудники полиции.

Ранее в приграничном регионе в результате атак ВСУ погиб мирный житель. Под удары попали гражданские автомобили. В частности, в Куйбышевском муниципальном округе на дороге между сёлами Смирново и Алексеевка пострадал легковой автомобиль — два человека находятся в больнице.

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