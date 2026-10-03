В Рязанской области отразили атаку украинских беспилотников

В Рязанской области за вечер и ночь сбили два БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков проинформировал, что в пятницу вечером и в ночь на субботу над территорией региона были сбиты два беспилотника. По его словам, пострадавших и повреждений нет. Сообщение опубликовано в канале Малкова на платформе «Макс».

Глава области уточнил, что речь идёт именно о двух БПЛА, уничтоженных за указанный период. Других подробностей он не привёл. Информация о возможных последствиях уточняется.

Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало. Обстоятельства атаки пока не раскрываются. Сведений о том, какие именно дроны были сбиты, также нет.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российская ПВО уничтожила 680 украинских беспилотников и шесть управляемых авиабомб. Губернаторы ряда регионов докладывали о массовых атаках: над Курской областью сбили 206 дронов, над Брянской — 145, над Тульской — девять. В Курской области также зафиксировали 64 артиллерийских обстрела отселённых районов и 30 атак дронов с взрывными устройствами.

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