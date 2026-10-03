В Саратовской области случилось массовое отравление угарным газом, пострадали дети

В Саратовской области шесть человек, в том числе пятеро детей, были доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом. По данному факту организована процессуальная проверка, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года в больницу поступила семья — женщина и пятеро ее малолетних детей. Госпитализация произошла из жилого дома, расположенного на улице Гагарина в городе Балашове. У всех пострадавших медики зафиксировали признаки отравления угарным газом.

Согласно предварительным данным, источником опасности мог стать технический сбой в работе газового оборудования. В настоящее время следователи устанавливают точные причины случившегося и характер возможной неисправности.

В связи с происшествием начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте работают сотрудники следственных органов.

Читайте материал по теме: В Приморье в результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

Также читайте: В российском регионе произошло ДТП с маршрутным автобусом

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX