В Шебекино FPV-дрон нанес удар по "Газели": есть пострадавший

Мирный житель ранен при ударе дрона по машине в Шебекине

В Шебекине Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль «Газель». В результате ранен мирный житель. Оперштаб региона сообщил, что у мужчины множественные непроникающие осколочные ранения и ожоги тела.

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи его перевели в областную клиническую больницу. Других подробностей о состоянии мужчины не приводится.

Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало. Обстоятельства атаки уточняются. Информация о возможных повреждениях автомобиля не раскрывается.

Ранее в Белгородской области уже фиксировались подобные инциденты. В селе Дорогощь Грайворонского округа при сбросе взрывных устройств с дрона пострадала женщина, дом сгорел. В селе Зозули Борисовского округа при ударе FPV-дрона по машине погибла супружеская пара. В селе Бессоновка при детонации беспилотника пострадали три мужчины, один из них был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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