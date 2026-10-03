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Происшествия 3808

В СК раскрыли состояние сотрудников ФСИН, пострадавших при нападении

Сотрудники ФСИН получили ранения разной степени тяжести при нападении

Сотрудники ФСИН получили ранения разной степени тяжести при нападении
Сгенерировано нейросетью Qwen, Роман Каманин

Трое сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которые пострадали в результате нападения арестанта в поезде в Кабардино-Балкарии, получили травмы различной степени тяжести. Эту информацию сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

В официальном сообщении ведомства уточняется, что в результате нападения один из сотрудников погиб на месте происшествия. Еще трое конвоиров получили ранения. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации работы исправительных учреждений и посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур.

В силовых структурах категорически опровергли сведения о массовых беспорядках в железнодорожном составе. Один из заключенных был ликвидирован караулом в ходе попытки нападения на охрану. Как сообщили представители ведомств, информация о бунте в поезде не находит подтверждения. Речь идет об одиночном нападении, когда один из конвоируемых напал на сотрудника и завладел табельным оружием.

Чрезвычайное происшествие случилось в вечернее время, когда состав, следующий по маршруту Владикавказ — Адлер, проезжал район станции Муртазово, расположенный в непосредственной близости от Беслана. По предварительной информации, нападение произошло в тот момент, когда сотрудник ФСИН провожал осужденного в туалет. Среди гражданского населения пострадавших нет, на место уже прибыли следователи и дополнительные силы оперативных служб.

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Автор:
ФСИН США КБР Владикавказ Кабардино-Балкария