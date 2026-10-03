В СК раскрыли состояние сотрудников ФСИН, пострадавших при нападении

Трое сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которые пострадали в результате нападения арестанта в поезде в Кабардино-Балкарии, получили травмы различной степени тяжести. Эту информацию сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

В официальном сообщении ведомства уточняется, что в результате нападения один из сотрудников погиб на месте происшествия. Еще трое конвоиров получили ранения. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации работы исправительных учреждений и посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур.

В силовых структурах категорически опровергли сведения о массовых беспорядках в железнодорожном составе. Один из заключенных был ликвидирован караулом в ходе попытки нападения на охрану. Как сообщили представители ведомств, информация о бунте в поезде не находит подтверждения. Речь идет об одиночном нападении, когда один из конвоируемых напал на сотрудника и завладел табельным оружием.

Чрезвычайное происшествие случилось в вечернее время, когда состав, следующий по маршруту Владикавказ — Адлер, проезжал район станции Муртазово, расположенный в непосредственной близости от Беслана. По предварительной информации, нападение произошло в тот момент, когда сотрудник ФСИН провожал осужденного в туалет. Среди гражданского населения пострадавших нет, на место уже прибыли следователи и дополнительные силы оперативных служб.

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