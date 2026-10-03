В США ведутся поиски пропавшего самолета

Береговая охрана США ищет пропавший самолет Gulfstream, на борту были 6 человек

Береговая охрана США занимается поисками самолёта, на борту которого находились шесть человек.

Как сообщили в ведомстве, о потере связи с воздушным судном рано утром в субботу проинформировало Федеральное управление гражданской авиации.

В публикации северо‑восточного округа Береговой охраны в соцсети Х уточняется, что разыскивается самолёт модели Gulfstream. Он следовал из Бермудских Островов в Бостон.

В данный момент поисковая операция ведётся в районе острова Нантакет — он расположен у восточного побережья Северной Америки.