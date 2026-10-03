В туалете Шереметьево женщина могла родить мертвого ребенка

Информация о том, что женщина в аэропорту Шереметьево задушила своего новорожденного ребенка туалетной бумагой, не находит подтверждения. Как сообщил источник KP.RU, эта версия могла возникнуть из-за того, что женщина использовала бумагу во время родов.

Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 октября. В Шереметьево приземлился рейс из Антальи, пассажиры направились в зону выдачи багажа. Среди них была пара с ребенком. Мать отлучилась в туалет, где у нее начались схватки, — она родила прямо в кабинке.

В соцсетях появились сообщения, что погибшая — 30-летняя Наталья Б., которая летала на отдых в Турцию с 11-летней дочерью от первого брака и сожителем. На курорт женщина отправилась уже беременной, однако бойфренд якобы ничего не знал о ее положении.

Крики и возню в туалетной кабинке заметили другие пассажирки, а увидев на полу кровь, вызвали сотрудников аэропорта. Первую помощь попытались оказать дежурные медики Шереметьево, затем прибыла скорая.

«Ребенок к тому моменту был уже мертв. Предстоят экспертизы, которые установят точную причину смерти: родился малыш мертвым или погиб по вине матери», — отметил источник.

Роженицу доставили в ближайшую больницу, однако все события длились больше двух часов — женщина потеряла много крови и скончалась.

Издание отмечает, что история о том, что сожитель погибшей не знал о беременности, выглядит сомнительной. По данным медицинского источника, женщина была на позднем сроке — минимум на седьмом месяце (точнее установит судмедэкспертиза), поэтому не заметить живот было невозможно.

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