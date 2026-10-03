В украинской столице произошла новая серия взрывов

В Киеве произошла новая серия взрывов. Об этом проинформировало украинское издание «Общественное. Новости». По его данным, в городе вновь раздались звуки взрывов.

До этого украинские СМИ уже сообщали о взрывах в столице. О причинах и последствиях не уточняется. Официальной информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

На фоне новых взрывов в Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги действует в столице и ряде регионов. О её продолжительности не сообщается.

Ранее в Киеве уже фиксировался транспортный коллапс после ударов по мостам через Днепр. Власти полностью перекрыли Южный мост и ограничили движение по ряду переправ, включая Дарницкий мост во время тревог. Жители стали массово уезжать, а количество свободных квартир для аренды резко выросло.

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