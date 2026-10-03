Восемь лет за контрабанду леса получили иностранцы в России

Два гражданина Китая осуждены в Чите за контрабанду древесины

Читинский суд признал двух граждан Китая виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов, незаконной заготовке древесины и организации преступного сообщества. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным следствия, в 2021 году осуждённые наладили незаконный оборот лесоматериалов на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. Вывоз продукции осуществлялся железнодорожным транспортом через таможенную границу Евразийского экономического союза. Для этого использовались документы, содержащие недостоверные сведения.

Общий объём вывезенной древесины превысил 9,5 тысячи кубометров. Стоимость незаконно экспортированных лесоматериалов оценивается примерно в 190 миллионов рублей.

Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, оба фигуранта обязаны выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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